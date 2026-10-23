Съедобные грибы растут не только под деревьями, но и на них. Правда, в этом случае внешний вид плодовых тел еще более обманчив — нельзя класть в корзину экземпляр только потому, что он похож на подходящий.
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