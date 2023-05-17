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Полковник Кнутов: ВСУ разрабатывают противотанковые дроны

Полковник Кнутов: ВСУ разрабатывают противотанковые дроны

По информации полковника в отставке Юрия Кнутова, ВСУ модернизируют дроны, которые способны преодолевать большие расстояния и оснащают их пластидами для борьбы с российскими танками.

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