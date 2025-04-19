Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Шевченко в ДНР

Это удалось сделать благодаря действиям подразделений группировки войск «Юг». В сводке ведомства также отмечается, что российские военные за сутки поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.
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