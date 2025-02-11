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Февральское творчество в детском саду на Матвеевской: чудо рождается руками детей

Февральское творчество в детском саду на Матвеевской: чудо рождается руками детей

Частный детский сад ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I расположен по адресу ул. Матвеевская, д. 4 к. 3 и в нем кипит творческая жизнь! Февраль — особенный месяц, когда зимняя природа вдохновляет юных художников и мастеров на создание удивительных работ.

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