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Эксперт алкорынка Черниговский: в России нужен контроль за оборотом пива

Эксперт алкорынка Черниговский: в России нужен контроль за оборотом пива

В России отсутствует контроль за оборотом разливных напитков. Так, розничные магазины и кафе не должны получать лицензию на продажу пива и пивных напитков, что может грозить опасными последствиями, пояснил гендиректор НП "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский.

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