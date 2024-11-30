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Глава МИД Ирана: события в Сирии - американо-израильский проект

Глава МИД Ирана: события в Сирии - американо-израильский проект

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал возрождение терроризма на севере Сирии результатом американо-израильского проекта, отметив, что развитие событий последовало за поражениями израильского режима в Ливане и на палестинских территориях.

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