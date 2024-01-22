Пассивный доход есть у 24% россиян

24% россиян заявили, что имеют пассивный доход. 16% респондентов имеют банковский вклад или накопительный счет, часть инвестируют в ценные бумаги, сдают в аренду недвижимость, оборудование или машину, или передали деньги в доверительное управление.
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