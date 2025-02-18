Иркутянка перевела мошенникам почти 2 млн рублей

В Иркутске 62-летняя сотрудница вуза потеряла почти 2 млн рублей, став жертвой мошенников. Схема началась с сообщения в тelegram, имитирующего аккаунт проректора вуза, где женщину обвинили в утечке информации.
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