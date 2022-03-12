Симеоне о 2:1: «Кадис» доставил «Атлетико» много хлопот»

Диего Симеоне оценил победу над «Кадисом» (2:1). Главный тренер «Атлетико» высказался после матча 28-го тура Ла Лиги.

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