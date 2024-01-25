Полиция задержала авторов украинских листовок в петербургской «Ленте»

В Петербурге правоохранители задержали мужчину и женщину, которых подозревают в распространении по торговому залу гипермаркета новогодних открыток с экстремистским содержанием и призывами к террористической деятельности.
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