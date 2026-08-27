Тихая революция на передовой: Рейд с ножами меняет всё

Вот уже несколько лет беспилотники являются для ВСУ настоящей палочкой-выручалочкой и настоящим "мечом-кладенцом", который позволяет компенсировать отсутствие авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов, относительную малочисленность артиллерии и РСЗО.