В Нальчике состоялся республиканский семинар по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и создания отрядов ЮИД

В г. Нальчике, во Дворце творчества детей и молодежи Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики состоялся республиканский семинар, главной темой которого стала организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и созданий отрядов Юных инспекторов движения.