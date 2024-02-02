"Оставьте детей в покое, пусть они играют в бейсбол". Алисса Милано рассказала, что её сына затравили после того, как она объявила сбор на его бейсбольную команду

Звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано попросила подписчиков оставить в покое её 12-летнего сына Майло, которому начали писать оскорбительные комментарии после того, как актриса объявила сбор пожертвований для поездки бейсбольной комаров сына на соревнования в Куперстаун, где располагается Национальный зал славы и музей бейсбола.