Спутниковые снимки показали результаты ударов Израиля по Йемену

Нефтехранилища йеменского порта Ходейда до атаки авиации Израиля / © Maxar Напомним, что Армия обороны Израиля в прошлые выходные нанесла авиаудары по нефтехранилищам йеменского порта Ходейда, находящегося под контролем движения хуситов, на следующий день после того, как запущенный группировкой дрон атаковал Тель-Авив.