Как продлить жизнь сантехнике: личный опыт ухода за раковиной, ванной и унитазом

Когда в доме появляется новая сантехника, кажется, что все проблемы решены сами собой. Блестящая поверхность, идеально ровные стыки, никакого налета и разводов.
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