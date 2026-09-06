Карта, которая не обещает будущего

На четырёхстах пятидесяти шести страницах британского доклада о мире до 2055 года важнее всего одна короткая оговорка: будущее предсказать невозможно.
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