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По России готовят выстрел дуплетом

По России готовят выстрел дуплетом

Очередной план использования замороженных российских госактивов предложила Бельгия. Как пишет газета Financial Times (FT), идея, с которой правительство этой страны уже ознакомило партнеров по ЕС и представителей «группы семи» (G7), заключается в том, чтобы выпустить специальные ценные бумаги (долговые обязательства), с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины, при этом российские активы будут обеспечивать гарантии погашения долга.

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