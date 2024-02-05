По России готовят выстрел дуплетом

Очередной план использования замороженных российских госактивов предложила Бельгия. Как пишет газета Financial Times (FT), идея, с которой правительство этой страны уже ознакомило партнеров по ЕС и представителей «группы семи» (G7), заключается в том, чтобы выпустить специальные ценные бумаги (долговые обязательства), с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины, при этом российские активы будут обеспечивать гарантии погашения долга.