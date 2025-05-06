Шакил О′Нил – Джамалу Мюррэю: «Как ты оцениваешь свои 6 из 16 сегодня?»

О′Нил: «Каждый раз, когда я критикую тебя, ты отвечаешь великолепной игрой. Как ты оцениваешь свои 6 из 16 сегодня? И что ты говоришь себе, чтобы выступить лучше? Потому что и ты, и я знаем – тебе нужно выходить на высочайший уровень, если вы хотите выиграть еще один чемпионский титул».