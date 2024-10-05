Бастрыкин взял под контроль дело о хулиганстве мигрантов в Самаре

Уголовное дело о якобы беспричинном избиении жителей Самарской области мигрантами из ближнего зарубежья взято под контроль центрального аппарата Следственного комитета России (СКР), сообщила 5 октября пресс-служба ведомства.
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