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Джок Лэндейл пропустит ЧМ-2023 из-за травмы

Стартовый центровой сборной Австралии Джон Лэндейл объявил о том, что пропустит чемпионат мира-2023 из-за травмы голеностопа.

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