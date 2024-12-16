Толстой: проект о штрафах за продажу детям энергетиков планируют рассмотреть весной

Проектом руководит глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой сообщил РИА Новости, что законопроект о штрафах за продажу детям энергетиков может быть рассмотрен парламентом на следующей сессии.