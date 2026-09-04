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Татар-информ

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Путин поблагодарил муниципалитеты, установившие стелы «Город трудовой доблести»

Путин поблагодарил муниципалитеты, установившие стелы «Город трудовой доблести»

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» выразил благодарность 50 муниципалитетам, установившим стелы «Город трудовой доблести».

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