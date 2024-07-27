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В США пообещали скорректировать санкционную политику после выборов в Венесуэле

В США пообещали скорректировать санкционную политику после выборов в Венесуэле

Администрация американского президента Джо Байдена скорректирует санкционную политику в отношении Венесуэлы в зависимости от того, как в воскресенье пройдут выборы президента в стране — члене ОПЕК, заявили официальные лица США, сообщило 26 июля агентство Reuters.

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