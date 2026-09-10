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Тест: угадай что на фото

Тест: угадай что на фото

Эти снимки прислали нам вы, дорогие наши зрители и читатели! Ну а мы решили создать викторину, в которой объекты, запечатленные с помощью фотоаппаратов, телескопов и микроскопов превратились в настоящие загадки.

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