Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Как вы думаете поступят с мигрантом в США, если он начнёт делать подобные заявления работая в доставке или медицине? ...«Русский, забудь ...
  • Балу -
    Это не только в Ростовской области... Такие твари по всей стране сидят... И счет там идет не на десятки, а на тысячи...Задержан начальни...
  • Татьяна
    Да по всей стране таких хитромудрых Мельниковых пруд пруди, сажать их, не пересажать. На их руках кровь погибших наши...Задержан начальни...

Про грамотных колонизаторов и некомпетентных оккупантов

Про грамотных колонизаторов и некомпетентных оккупантов

Всё-таки русские - никудышные, никуда не годные оккупанты. Неумелые, лишенные того самого оккупационного таланта, который приводит оккупированных в неистовство, вызывая у них сервильность, преклонение, угодливость и желание продлить оккупацию навечно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх