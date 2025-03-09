Названа неожиданная причина смерти оскароносного актера и его жены: найдены мумифицированными

Знаменитый голливудский актер Джин Хэкман скончался от естественных причин через несколько дней после того, как его жена Бетси Аракава скончалась от редкого респираторного вируса, сообщили власти в пятницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии