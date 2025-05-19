Кардиолог Михайлова назвала немую форму инфаркта самой опасной

Не каждый инфаркт сопровождается характерными симптомами — сильными сдавливающими болями или ощущением тяжести в груди, что иногда осложняет своевременное диагностирование и задерживает обращение пациентов за необходимой помощью.
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