ФПК объявила о презентации нового вагона СВ для российских поездов

Новый вагон СВ для российских поездов дальнего следования представят в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ–2023 ), о чем сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД) в среду, 14 июня.