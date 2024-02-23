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🇷🇺 Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил мужчин с Днём защитника Отечества

🇷🇺 Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил мужчин с Днём защитника Отечества «Слава защитникам Отечества! Слава России! С праздником, мужики!» — написал он в своём telegram-канале.

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