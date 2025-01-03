Шалетт из Morgan Stanley: Господство акций крупных технокомпаний может пошатнуться в 2025 году

Крупнейшие технологические компании, акции которых сыграли ключевую роль в росте рынка США в 2024 году, столкнутся с трудностями в сохранении лидерства в 2025 из-за ожидаемого замедления роста их прибыли.
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