Джордж Расселл: «У «Мерседеса» все плохо с галопированием болида»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии. «У нас определенно все плохо с галопированием болида.

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