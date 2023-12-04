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Shot Проверка: в РФ на 20% подорожали пельмени и колбаса

Shot Проверка: в РФ на 20% подорожали пельмени и колбаса

В России на 20% подорожали пельмени и колбаса. Об этом сообщает Telegram-канал "Shot Проверка". По данным Telegram-канала, средняя стоимость 1 кг пельменей в ноябре в несетевой рознице составила 394 рубля.

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