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Царьград

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Тамбовская область: контрактникам выплатят 600 тысяч рублей и больше льгот

Тамбовская область: контрактникам выплатят 600 тысяч рублей и больше льгот

Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об увеличении единовременной выплаты для военнослужащих-контрактников до 600 тысяч рублей.

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