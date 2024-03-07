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Офисы ПСБ доступны клиентам во всех субъектах России

Офисы ПСБ доступны клиентам во всех субъектах России

ПСБ, расширяя присутствие на территории России и повышая доступность финансовых услуг, открыл девять новых офисов обслуживания клиентов – теперь региональная сеть банка представлена более чем 800 отделениями и единственная из российских банков охватывает все 89 субъектов страны.

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