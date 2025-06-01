Рабинер о проигнорировашем российских журналистов Сафонове: «Я в ####. Ждать в смешанной зоне до половины второго ночи, чтобы человек прошел мимо всех»

«Извините за мой французский, но я в #### от Сафонова. Ждать в смешанной зоне до половины второго ночи, чтобы человек прошел мимо всех российских журналистов во всех зонах (нас и было-то раз, два и обчелся), включая даже правообладателей из «Окко», и даже не остановился ни на какие просьбы.