НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Спартаку» интересен Виньяс. Клуб готов предложить 28-летнему форварду Уругвая самую высокую зарплату среди всех претендентов (Родри Васкес)

« Спартаку » интересен нападающий сборной Уругвая Федерико Виньяс. По информации уругвайского журналиста Родри Васкеса, красно-белые готовы предложить 28-летнему форварду мексиканского « Леона » наиболее высокую зарплату среди всех претендующих на него клубов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии