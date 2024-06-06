Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Командир Коловрат заявил, что опытный оператор БПЛА может обмануть РЭБ

Командир Коловрат заявил, что опытный оператор БПЛА может обмануть РЭБ

Командир расчета беспилотных летательных аппаратов с позывным Коловрат заявил, что при наличии достаточного опыта оператор беспилотника, перед которым стоит задача проведения разведки, может спокойно обмануть системы радиоэлектронной борьбы противника.

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