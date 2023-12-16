Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гоша Веверсис
    Россия тоже воюет ,ничего не отменяет .Будь справедливым.Пугачева с мужем ...
  • Владимир Моргунов
    "Ответственным" как всегда, будет стрелочник. Вернее-МЛАДШИЙ СТРЕЛОЧНИК !!!!!Володин назвал от...
  • Александр Ткаченко
    Израиль воюет а жидошлюхам гульки. Лишь бы на халяву.Пугачева с мужем ...

В Барнауле возобновили установку главной городской елки

В Барнауле возобновили установку главной городской елки

Работы по оформлению главной новогодней площадки города были приостановлены из-за морозов Работники "Автодорстроя" 15 декабря возобновили сборку городской ели на площади Сахарова в Барнауле, сообщили в мэрии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх