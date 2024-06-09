Лифтбек Audi RS 7 получил «заряженную» 710-сильную версию RS7-S

В 2023 году немецкое ателье ABT Sportsline представило 760-сильный лифтбек ABT RS 7 Legacy Edition. В основе новинки лежит стандартный Audi RS 7 Sportback, а выход модели приурочили к 10-летию с момента дебюта лифтбека, первое поколение которого было показано в 2013 году.