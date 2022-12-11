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Бруно Фитипальдо во время матча ACB был доставлен в больницу с травмой шеи

Бруно Фитипальдо во время матча ACB был доставлен в больницу с травмой шеи

Разыгрывающий «Тенерифе» Бруно Фитипальдо во время вчерашнего матча чемпионата Испании против «Ховентуда» (69:78) был доставлен в больницу в Сан-Кугат-дель-Вальес в Барселоне с травмой шеи.

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