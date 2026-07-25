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Муж из массовки, четверо детей и новая роль бизнес-леди: как живёт актриса Екатерина Копанова

Муж из массовки, четверо детей и новая роль бизнес-леди: как живёт актриса Екатерина Копанова

Екатерина Копанова, сыгравшая за двадцать лет карьеры почти восемьдесят ролей, у многих зрителей ассоциируется с образами искренних и простых героинь.

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