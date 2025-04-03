Назван главный противник плана перевооружения ЕС

Италия является одним из ключевых противников плана перевооружения Европейского союза (ЕС), так как ее премьер-министр Джорджа Мелони опасается, что эта идея приведет к росту зависимости страны от Франции и Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии