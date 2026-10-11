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Британская Pinewood Technologies завершила переход под контроль частного инвестора

Британская Pinewood Technologies завершила переход под контроль частного инвестора

Британская Pinewood Technologies Group, известная разработкой программного обеспечения для автомобильных дилеров, стала полностью принадлежащей компании UK Piston Bidco.

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