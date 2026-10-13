Дизельная сделка: разрешение есть. Где деньги?

«Дизельная сделка» обещает России сотни миллионов долларов, но между громкими заявлениями и реальными деньгами стоят простаивающие НПЗ, расходы на доставку, неизвестные контракты и вопрос, кто в итоге заработает, а кто оплатит счёт.