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Царьград

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Oracle и инвесторы претендуют на контроль TikTok: переговоры продолжаются

Oracle и инвесторы претендуют на контроль TikTok: переговоры продолжаются

Администрация Трампа ведет переговоры с Oracle о передаче контроля над TikTok. ByteDance сохранит миноритарную долю, но основные операции перейдут к Oracle.

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