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Аргументы недели

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Товары 1,5 тысячи продавцов пострадали после ударов БПЛА по складам Wildberries

Товары 1,5 тысячи продавцов пострадали после ударов БПЛА по складам Wildberries

После атак БПЛА на склады Wildberries в Ленинградской области ущерб понесли около 1,5 тысячи продавцов.

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