В Северной Осетии полицейские отделения полиции №1 по обслуживанию пос. Заводской присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

В рамках межведомственной акции инспекторы по делам несовершеннолетних Владикавказской полиции собрали необходимые вещи и наборы канцтоваров для деток из малообеспеченных семей и для учащихся из семей, состоящих на профилактическом учёте.
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