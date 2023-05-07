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Боец ВС РФ: Украинские силовики разрушают каждое здание в Марьинке

Боец ВС РФ: Украинские силовики разрушают каждое здание в Марьинке

Действующий под позывным «Гуд» боец группировки Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» поделился информацией о том, что артиллерийские подразделения киевского режима ежесуточно бью по местам расположения наших солдат в населённом пункте Марьинка.

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