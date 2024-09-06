Киев старается втянуть Польшу в войну с Белоруссией

В небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны до сих пор не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ.
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