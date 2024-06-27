Групповые удары России стали бедствием для Украины

Военные эксперты объяснили рост эффективности российских групповых высокоточных ударов @ AlphaSpecnaz/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам украинской энергетики.
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